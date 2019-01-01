بريطانيا .. اعتداء بسكين يوقع 3 جرحى في مانشستر

هبة بريس - وكالات

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في عملية طعن أدت إلى جرح ثلاثة أشخاص في محطة للقطارات في مانشستر ليلة رأس السنة.

وأصيب رجل وامرأة وشرطي بجروح خلال عملية الطعن التي وقعت ليل الإثنين في محطة فيكتوريا في مانشستر في شمال غرب بريطانيا.

وتم توقيف شخص بشبهة الشروع في القتل، بحسب بيان لشرطة مانشستر.

وأصيبت المرأة في الوجه والبطن، فيما أصيب الرجل في بطنه.

أما الجريح الثالث فهو عنصر في الشرطة البريطانية وأصيب في كتفه.

وقد تم نقل المصابين المدنيين، وهما في الخمسينات من العمر، إلى المستشفى. وقالت السلطات إن جروحهما بالغة لكنهما ليسا في خطر.

وحصلت عملية الطعن نحو الساعة 20,50 (بالتوقيت المحلي وغرينتش) بينما كان العديد من سكان مانشستر في الشوارع يشاركون في الاحتفالات بالعام الجديد.

وقدم الشاهد كلاك رواية مفصلة عن الهجوم. وقال “سمعت هذا الصراخ المرعب جدا، ونظرت إلى رصيف المحطة، قد جاء في اتجاهي. رأيت أن ه كان لديه سكين مطبخ بشفرة طولها نحو 30 سنتيمترا”، مضيفا “كان الأمر مرعبا جدا”.

وقال مساعد رئيس شرطة مانشستر روب بوتس إن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق، وإن عناصر الشرطة “متيقظون”.

وقال “نتفهم أن تثير الأحداث التي وقعت الليلة قلق السكان لكنني أشدد على أن الحادثة انتهت، هناك موقوف وليس هناك في الوقت الراهن أي معلومات استخبارية تفيد بوجود تهديد أكبر”.

وأكد بوتس أن كافة الخبرات متاحة لكي “نحقق تقدما في التحقيق بأسرع ما يمكن”.

وعلى الرغم من الاعتداء جرت احتفالات رأس السنة في ساحة “ألبرت سكوير” والتي تخللتها ألعاب نارية وسط تعزيز للانتشار الأمني.

وشهدت مانشستر (شمال) اعتداء في 22 أيار/مايو 2017 ارتكبه بريطاني من أصل ليبي فجر نفسه خارج قاعة مانشستر أرينا في نهاية حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو مئة بجروح.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0