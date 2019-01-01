بوهلال يلجأ إلى “الراحة” لتجاوز الضغوطات

شفيق عنوري

لجأ محسن بوهلال المدرب المؤقت للجيش الملكي، إلى منح لاعبيه فترة راحة خلال مرحلة توقف الدوري، وذلك من أجل تجاوز الضغوطات التي عليهم.

واستفاد “العاسكر” من عطلة مدتها 4 أيام، قبل استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة مولودية وجدة برسم الجولة ال14 من البطولة الاحترافية.

ويهدف بوهلال الذي تولى قيادة الفريق خلفا لامحمد فاخر، إلى إعادة الثقة للاعبين ورفع الضغط عنهم، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، بعد فوز وتعادل في آخر لقاءين.

يشار إلى أن الجيش يحتل المركز الثاني عشر، برصيد 13 نقطة.

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