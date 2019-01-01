توقعات طقس أول أيام السنة الجديدة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء 01 يناير، أن يظل الطقس مستقرا مع سماء صافية أو مرور بعض السحب العليا.

وستكون الأجواء باردة نوعا ما خلال الصباح والليل بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي من المملكة.

كما ستتشكل سحب منخفضة محليا عند الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشرق إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 وصفر درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا، وما بين 0 و05 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والجنوب-الشرقي، وما بين 05 و10 درجات بالواجهة المتوسطية، والسهول، وسوس، وشرقي الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 11 و16 درجة بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والسايس والجنوب-الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسهول، وسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وطانطان، وقوي الهيجان بالجنوب.

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