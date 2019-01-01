محاولة انتحار شخص من أعلى رافعة بحي كيليز بمراكش

محمد ضاهر مراكش

تعيش منطقة كيليز غير بعيد عن مقر القنصلية الفرنسية في هذه اللحظات من ليلة الاثنين – الثلاثاء، على وقع محاولة انتحار شاب من اعلى رافعة بورش للبناء بالحي الشتوي بمقاطعة جليز.

واستنفر الحادث مختلف الأجهزة الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي انتقلت الى عين المكان، حيث تجري محاولات إقناع الشاب عل العدول عن الانتحار.

لم تعرف اسباب اقدام الشاب على محاولة الانتحار من اعلى رافعة رغم محاولة رجال الامن والوقاية المدنية ثنيه العدول عن فكرة الانتحار.

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