مقتل شاب داخل مقهى ليلة رأس السنة بطنجة

اس.بويعقوبي – هبة بريس

لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه مساء ليلة الاثنين /الثلاثاء ، التي تصادف رأس السنة الميلادية ، متاثرا بطعنات وجهت له بواسطة سكين ، سقط على اثرها مدرجا في دمائه بمقهى على مستوى شارع “فاطمة الزهراء” بمنطقة بني مكادة بطنجة .

وحسب المعطيات المتوفرة ، فقد نشب تلاسن بين مسير لمقهى بالمنطقة المذكورة واحد الاشخاص تطور الى عراك استل معه “الجاني” سكينا ووجه طعنات الى “الضحية” الذي توفي بعين المكان قبل نقله صوب المستشفى .

وفور اخطارها هرعت المصالح الامنية الى عين المكان حيث باشرت تحرياتها لتحديد ملابسات وظروف وقوع الجريمة .

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