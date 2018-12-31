اكادير : حملات أمنية تطيح بمروجي ل ” سليسيون” ( فيديو )

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت المصالح الامنية بأكادير، قبل قليل من مساء اليوم 31 دجنبر الجاري، ثلاث مروجين للصاق ” السليسيون” على مستوى الدائرة الأمنية الرابعة بأكادير، وهم بصدد توزيع الكمية .

وأكدت مصادر أمنية، أن المروجين في العشرينيات من عمرهما، كانا بصدد توزيع حوالي 104 قنينة سليسيون على مجموعة من الشباب من زبناءهم، وجدت بحوزتهم، بعدما باغتتهم فرقة أمنية تتجول بالمكان.

هذا وقد وضعت ولاية أمن أكادير، استراتيجية من أجل توفير الامن للمواطنين بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، عبر وضع سدود بمداخل المدينة، وتنظيم حركة السير خصوصا بمناطق الاستقبال على مستوى كورنيش المدينة، فيما تتجول العشرات من السيارات الامنية بشوارع المدينة الى جانب فرقة الدراجين على مستوى الهوامش، ووضع عناصر أمنية ترابض بمناطق تواجد السياح، الوضع ساهم بشكل كبير في احتفال المواطنين برأس السنة والاقبال على المطاعم والفنادق للاحتفال.

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