لهذا السبب ..برلماني يدعو المغاربة إلى إغلاق هواتفهم

هبة بريس ـ الرباط
دعا النائب البرلماني، هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جميع المغاربة إلى إغلاق هواتفهم لمدة ساعتين على الأقل، تضامنا مع ساكنة العالم القروي التي لا تتوفر على شبكات الهاتف المحمول والأنترنيت.
واعتبر النائب البرلماني، في سؤال وجهه إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت مساء اليوم الاثنين 31 دجنبر، بأنه “من العيب أن نجدد طرح سؤال حول التغطية بشبكات الهاتف النقال بإقليم شيشاوة، ونحن على أبواب سنة 2019 ، في مغرب قطار فائق السرعة “البراق” ومغرب الأقمار الصناعية (محمد السادس 1، و محمد السادس 2 )”.
وقال المهاجري مستغربا، “كيف أن إقليم شيشاوة الذي يبعد فقط بمسافة 30 كيلومتر عن مدينة مراكش العالمية، توجد به جماعات ترابية دون ماء وكهرباء وشبكات الهاتف النقال وأنترنيت”، معاتباعلى الحكومة حرمان تلاميذ هاته الجماعات من الولوج إلى برنامج “مسار”، بالإضافة إلى اضطرار رؤساء الجماعات الذهاب إلى مركز المدينة لولوج شبكات الأنترنيت “.
وأكد النائب البرلماني أن الأجيال الحالية لديها أولويات ضرورية، ومن بينها الهاتف النقال والأنترنيت، وهذا ما يحتم على الشركات المتخصصة في هذا القطاع، والتي تستفيد من المدن الكبرى أن تتضامن إلى جانب المغاربة مع العالم القروي.
كندا
في 23:02
يا أخي توجد في المغرب تغطية جد رديئة خاصة مع iam لا في المدينة ولا القرية
قاليك أحيزون 4g ههههههههههه يسرق أموال المغاربة
اجي تشوفو 4g في كندا
تنهدرو من داخل الأنفاق حتى بالأنترنت
إخواني أنا لا استهزئ.
ديرولهوم شي مقاطعة خاصة iam et Orange
ألله المعين
السلامي
في 23:03
المهاجري يخرف ويريد الركوب على ماسي البسطاء والظهور في الميدان اين كان هده المدةمادام يحمل هموم ساكنةشيشاوة فساكنةالاقليم تتخبط في مشاكل جمةلا يعلممنها الا اليسير وما خفي اعظم اتق الله وقل كلاما معقولا فستقف امام ربك وتسال عن كل صغيرة وكبيرة