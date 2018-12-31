ولاية أمن تطوان تستنفر أجهزتها لتامين احتفالات ليلة راس السنة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أشرف والي ولاية أمن تطوان السيد محمد الوليدي، اليوم الاثنين 31 دجنبر 2018، على الترتيبات الأمنية بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية ، بحضور مختلف المصالح والدوائر الامنية .

السيد والي أمن تطوان وفي كلمة تحفيزية له ، حث رجال ونساء الامن العمل على حماية المواطنين وتامين تنقلاتهم واحتفالاتهم ، مشددا على ضرورة استحضار اليقظة والمهنية وحسن التدخل في اطار القانون لمرور الاحتفالات في احسن الظروف .

واستعرضت ولاية امن تطوان مختلف الاجهزة الامنية من عناصر التي تعكف كل سنة على تامين مختلف النقط الحساسة كالاسواق الكبرى والفنادق و ضمان أمن المواطنين وتيسير تحركاتهم وأنشطتهم بشكل روتيني، مسخرة لذلك معظم الوسائل التقنية واللوجستيكية.