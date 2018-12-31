أكادير : إقبال متزايد على الخمور والحانات تترقب الربح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حققت محلات بيع الخمور بمدينة أكادير، إرتفاعا ملحوظا في حجم أرباحها بمناسبة الاحتفالات بالسنة الميلادية، من ضمنها المتاجر الصغيرة وكذلك الاسواق الممتازة، وكشفت مصادر ل ” هبة بريس” أن بعض المحلات حققت أرقام قياسية من المداخيل مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

مقابل ذلك استعدت الملاهي الليلية بمدينة أكادير، لاستقبال زبناءها بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية، مع اختلاف العروض والاثمان، فيما حققت الفنادق بأكادير ارتفاع في ليالي المبيث، من سياح أجانب ومغاربة، فضلوا لقضاء رأس السنة بمدينة الانبعاث.

ومواكبة للاحتفالات بالسنة الجديدة، سخرت المصالح الامنية بأكادير، كل الوسائل البشرية واللوجستيكية من أجل توفير الامن بالمناسبة، والوقاية من الجريمة، وتوفير سلاسة في حركة السير والجولان.

وعاينت ” هبة بريس” مساء اليوم، ضعف في أسطول سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، مما حول ساحة الباطوار الى تجمع للمواطنين في انتظار توفر وسيلة تقلهم الى وجهتهم، اما بخصوص حافلات النقل الحضري، فقد تم توفير اسطول اضافي مع الزيادة في توقيت الاشتغال، هو الامر الذي ساهم في تنقل المواطنين عبر مناطق أكادير الكبير.

وتواكب ” هبة بريس” مجريات الاحتفال بالسنة الميلادية، والتدخلات الامنية لمساء اليوم، ونقل تغطية لذلك حتى الساعات الاولى من صباح اليوم .

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