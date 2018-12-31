أكادير : إقبال متزايد على الخمور والحانات تترقب الربح

ع اللطيف بركة : هبة بريس
حققت محلات بيع الخمور بمدينة أكادير، إرتفاعا ملحوظا في حجم أرباحها بمناسبة الاحتفالات بالسنة الميلادية، من ضمنها المتاجر الصغيرة وكذلك الاسواق الممتازة، وكشفت مصادر ل ” هبة بريس” أن بعض المحلات حققت أرقام قياسية من المداخيل مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
مقابل ذلك استعدت الملاهي الليلية بمدينة أكادير، لاستقبال زبناءها بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية، مع اختلاف العروض والاثمان، فيما حققت الفنادق بأكادير ارتفاع في ليالي المبيث، من سياح أجانب ومغاربة، فضلوا لقضاء رأس السنة بمدينة الانبعاث.
ومواكبة للاحتفالات بالسنة الجديدة، سخرت المصالح الامنية بأكادير، كل الوسائل البشرية واللوجستيكية من أجل توفير الامن بالمناسبة، والوقاية من الجريمة، وتوفير سلاسة في حركة السير والجولان.
وعاينت ” هبة بريس” مساء اليوم، ضعف في أسطول سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، مما حول ساحة الباطوار الى تجمع للمواطنين في انتظار توفر وسيلة تقلهم الى وجهتهم، اما بخصوص حافلات النقل الحضري، فقد تم توفير اسطول اضافي مع الزيادة في توقيت الاشتغال، هو الامر الذي ساهم في تنقل المواطنين عبر مناطق أكادير الكبير.
وتواكب ” هبة بريس” مجريات الاحتفال بالسنة الميلادية، والتدخلات الامنية لمساء اليوم، ونقل تغطية لذلك حتى الساعات الاولى من صباح اليوم .
BENZOUIN HAFID
في 21:03
Avec cette ruée vers les bars et les night-club des ahotels et autres dans la vile d’Agadir qui font le plein ces jours-ci et d’ailleurs dans tout le territoire marocain pays pourtant musulmans des contingents de marocains musulmans qui affluent de partout vers Agadir pour consommer de l’alcool en toute impunité a l’occasion de fin d’année 2018 et faire la fête quelques jours avant qu ‘arrive même l ‘année 2019 ,qu’en pensent donc nos éminents islamistes du pjd au pouvoir qui dirigent notre pays avec cette fin la nouvelle année tres bien arrosée ,des milliers de marocains qui fêtent cet événement qui n a rien a avoir avec notre religion l’Islam?
La réponse ne viendrait jamais des nos pjdistes au pouvoir a cette question embarrassante a plus d’un titre…
Prière publier merci.