حاجي لـ ماء العينين : تتجردين من مظاهر اللباس “الاسلامي” وتتصرفين بتبرج خارج ارض الوطن

هبة بريس ـ الرباط

جدد الناشط الحقوقي والمحامي “لحبيب حاجي”، التأكيد على ان البرلمانية والقيادية “آمنة ماء العينين” كانت تخلع الحجاب وتذهب إلى البحر بلباس البحر العادي، عندما تكون خارج أرض الوطن.

وفي تدوينة له نشرها على صدر صفحته “الفايسبوكية”، كتب المحامي مخاطبا اياها :” اريدك ان تجرينني انت الى المحاكم بدل الحزب او امينه العام .وان تنددي بما اشرت اليه في تدوينتي السابقة من اتهامك بالاتجار في الدين”.

وهذا النص الكامل لتدوينة “لحبيب حاجي”:

عودة الى امينة ماء العينين

اريدك ان تجرينني انت الى المحاكم بدل الحزب او امينه العام . وان تنددي بما اشرت اليه في تدوينتي السابقة من اتهامك بالاتجار في الدين

واضيف انك كنت تمارسين حريتك (التي ادافع عنها) من المال العمومي عندما كنت تخرجين الى اروبا في المهام البرلمانية حين تتجردين من مظاهر اللباس “الاسلامي” وتتصرفين بتبرج وتتجولين بحرية.

وان حزبك يعلم بذلك علم اليقين مما يعني انه يتبنى هذا النوع من الاحتيال. وفي اطار انصر اخاك كيفما كان.

اتمنى واتحدى ان تلتجيء السياسية” الاسلامية” الى القضاء فستجدني في قاعة المحكمة قبلها في الساغة 6 صباحا قبل 9 اذا كنت في حالة سراح.