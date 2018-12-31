فاس: الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بجماعة عين الشقف

ع محياوي- هبة بريس

أفاد مصدر خاص و موثوق ل” هبة بريس ” ، أن “الرقم الأخضر” الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة أوقع، مساء اليوم الإثنين 31 دجنبر 2018 ، عون سلطة تابع لباشوية جماعة عين الشقف متورطا بتلقيه رشوة من مواطن بجماعة عين الشقف التابعة ترابيا لعمالة مولاي يعقوب مقابل تقديم خدمة له في إطار البناء العشوائي .

ووفق ذات المصادر، فإن القضاة المسؤولين عن “الرقم الأخضر” تلقوا اتصالا هاتفيا بذات المواطن من الجماعة المذكورة يبلغهم بتعرضه لابتزاز من طرف عون السلطة برتبة “مقدم قروي يعمل بغابة عين الشقف” وهو من ذوي السوابق في مثل هذه المشاكل، وهو ما جعلهم يتحركون في الموضوع.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس تمكنت من إلقاء القبض على عون السلطة المذكور متلبسا بتلقيه رشوة، حيث ستتم إحالته على النيابة العامة.

يشار إلى أن وزارة العدل والحريات كانت قد أطلقت الرقم الهاتفي الأخضر للتبليغ عن الرشوة (0800004747)، لمواجهة تعرض المواطنين للابتزاز من خلال طلب رشوة أو عرضها عليهم، حيث يتم ضبط المعني في حالة تلبس بالسرعة اللازمة مباشرة بعد تلقي المكالمة الهاتفية.

وتعتبر هذه الخدمة، بحسب الوزارة، آلية سهلة للتبليغ لضبط الجناة في حالة تلبس بسرعة كبيرة، حيث يتم تحويل مكالمة المواطن المتصل إلى ثلاث قضاة مكلفين بتلقي المكالمات الخاصة بالتبليغ عن الرشوة، موضحة أنه “بعد تسجيل كل المعطيات عن الحادث أو الجناية المحتملة، سيتم الاتصال بوكيل الملك في تلك المنطقة وتبليغه بالمعطيات من أجل التحرك بالسرعة اللازمة لضبط الجاني المحتمل.

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