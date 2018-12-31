استعدادات أمنية خاصة تسبق احتفالات رأس السنة بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

علمت هبة بريس ان رئيس المنطقة الاقليمية للشرطة حسن خايا اعطى تعليماته لاتخاد جميع الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان السلامة والأمن لمجموع الساكنة المحلية ووزوارها، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال مصدر هبة بريس ، ان هذه الإجراءات استدعت تعبئة جميع الموارد البشرية واللوجيتسية وتفعيل القواعد والمبادئ الأساسية لليقظة والحضور الايجابي لعناصر الأمن، من أجل التصدي لكل ما من شأنه المساس بسلامة وأمن المواطنين والنظام العام.

ودعا رئيس المنطقة كل عناصر الامن الى ضرورة التعامل بجدية مع المهام المنوطة بهم، مركزا على ضرورة توفير الحد الاقصى للحرية للمواطنين قصد الاحتفال برأس السنة، في ظروف جيدة.

واشار مصدر هبة بريس ان تعليمات حسن خايا اتجهت صوب تقوية الأمن داخل الشارع العام، ورفع حالة اليقظة من خلال تدعيم الدوريات المحمولة لفرق الأمن العمومي، والشرطة القضائية، مع التركيز على الأماكن التي تعرف اكتضاضا في مثل هذه المناسبة ، بالإضافة إلى تعزيز السدود المقامة في مدخل المدينة .