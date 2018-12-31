سطــات..السجن والغرامة لمصور الدركي

هبة بريس_ سطات

تابعت هبة بريس بعد زوال اليوم الاثنين اطوار محاكمة ما بات يعرف بمصور دركي سرية سطات، حيث قضت هيأة الحكم التابعة للمحكمة الابتدائية بالسجن لمدة خمسة اشهر مع غرامة 5000 درهم وسط محاكمة عرفت حضورا متميزا للعديد من المتتبعين لهذا الملف الذي عرفته مدينة سطات في وقت سابق.

هذا وقد تم مثول المتهم الرئيسي في الملف في ثاني جلسات الحكم بتهم من قبيل بث وتوزيع تركيبة بواسطة الانظمة المعلوماتية بقصد التشهير به واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.

هذا وكانت قضية مصور دركي سطات، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بث شريط فيديو يوثق أحد المشتبه بهم وهو يتقعب تحركات دركي بمنطقة فلاحية بالطريق الجهوية 308 بين سطات والبروج بالمحكمة الابتدائية بسطات التي امرت بفتح تحقيق فوري في الموضوع.

إذ أن المشتبه به وبعد توصله باستدعاء رسمي في وقت سابق من لدن مصالح الدرك الملكي بسطات، قام بتقديم نفسه ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته على انظار النيابة العامة حيث تم ايداعه السجن الفلاحي عين علي مومن.

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