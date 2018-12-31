محلل سياســي : “البوناني” يمنع نواب الامة من حضور جلسة البرلمان

تبدو ظاهرة غياب النواب عن البرلمان، وكأنها إشكالية يستعصي حلها، وذلك بعد أن عادت ، لتثير المزيد من الجدل السياسي، وتسيل الكثير من المداد ، بتزامن مع أخبار عن الاقتطاع من الرواتب، عقابا للمتغيبين .

وتطرح للنقاش الكيفية المثلى لوقف الظاهرة علما انه اذا ما تم التعامل مع الحاضر كالغائب، فإن هذا سيؤدي لا محالة إلى اتساع رقعة الغائبين وتقليص هامش الحاضرين

المحلل السياسي عمر الشرقاوي عرج على الظاهرة مفيدا ان ظاهرة “السليت ” مستمرة بالقبة خصوصا بعد اداء فرائض الصلاة .

وقال عمر الشرقاوي ان “رئيس الجلسة ديال مجلس النواب رفعها لصلاة العصر واصبح عدد الحضور بعد لقاء الله كالآتي: “البيجيدي 50 نائبا حاضرا وغياب 75 / الاستقلال 8 نواب حاضرين 38 / البام 28 نائبا حاضرا وغياب 75 /التجمع الدستوري 16 نائا حاضرا وغياب 30 …تقبل الله منكم السليت .

واضــاف في تدوينة سابقة ” اكثر من 60 برلماني من البام غائب على جلسة البرلمان اليوم. انه البوناني ياسادة ”

وفي ظل تنامي الظاهرة واسترسالها يرى متتبعون ان اجراءات الاقتطاع من راتب المتغيبين أو توجيه لهم توبيخ أو فصلهم من المؤسسة، تبقى بدون معنى. فالطريقة المثلى الاهتمام بالحاضرين، قبل رصد الاهتمام بالغائبين، لأنه لا يعقل تهميش البرلماني الحاضر وعدم التنويه به، لأن هذا الأمر يؤدي بالذين يحضرون ويحرصون على ذلك، يكونوا في تراجع مستمر، بسبب عدم الاهتمام بهم ولا بالدور الدستوري الذي يقومون به، بل إنهم يعاملون على قدم المساواة مع المتخلفين.