الملك يتبادل التهاني مع قادة الدول الشقيقة بمناسبة حلول السنة الميلادية

هبة بريس

تبادل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات التهاني مع قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019.

وهكذا، بعث جلالة الملك، حفظه الله، برقيات تهاني إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، ضمنها أزكي متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم بموصول التقدم والرخاء.

وبنفس المناسبة، توصل صاحب الجلالة ببرقيات تهاني من قادة هذه الدول، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بالصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملك رانيا العبد الله، وصاحب الجلالة الملك فيليب، عاهل مملكة بلجيكا، وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، وصاحبة الجلالة مارغريث الثانية، عاهلة مملكة الدانمارك، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ويتعلق الأمر، أيضا، بصاحب السمو ألبير الثاني، أمير موناكو، وصاحبة السمو الأميرة شارلين، وصاحب السمو هانس أدام الثاني، أمير إمارة ليشتنشتاين، وصاحبة السمو الأميرة ماري أغلاي، وفخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة السيد الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي السيدة أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفخامة السيد جواو لورنشو، رئيس جمهورية أنغولا، وفخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وفخامة السيد أندرزيج دودا، رئيس جمهورية بولونيا، وفخامة السيدة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا، ومعالي السيدة تيريزا ماي، الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة، ومعالي السيدة جولي باييت، الحاكمة العامة لكندا. كما تلقى جلالة الملك، نصره الله، برقيات مماثلة من طرف معالي السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومعالي السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ومعالي السيد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

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