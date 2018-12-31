28 قتيلا والمئات من الجرحى .. حصيلة حرب الطرق بالمجال الحضري خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 1924 آخرون بجروح، إصابة 71 منهم بليغة، في 1440 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 دجنبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألف و373 مخالفة، وأنجزت 13.592 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و781 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و664 ألف و400 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5971 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7408 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 213 مركبة.

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