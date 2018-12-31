وزارة أمزازي .. تمديد أجل التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير”

هبة بريس

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم المواطنات والمواطنين، أنه قد تم تمديد أجل تسجيل الأسر للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة بجميع المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج، إلى غاية يوم الاثنين 7 يناير 2019.

الوزارة، ذكرت في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي، نزولا عند رغبة ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ خلال انعقاد أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورة دجنبر 2018، وكذا لتمكين فئات عريضة من الأسر المرشحة للاستفادة من هذا البرنامج، خاصة تلك التي لم يتسن لها إلى حد الآن إيداع ملف الحصول على بطاقة “راميد”.

وتجدد الوزارة، يضيف ذات البلاغ، دعوتها إلى الأسر المعنية إلى المبادرة بإيداع طلبات الاستفادة من البرنامج داخل هذا الأجل بالمؤسسات التعليمية المعنية بتيسير مصحوبة بالوثائق التالية: نسخة من البطاقة الوطنية للأب والأم أو الوصي وكذا نسخة من بطاقة “راميد” سارية المفعول أو وصل إيداع طلب الحصول عليها، إضافة إلى نسخ من عقود ازدياد الأبناء أو من الحالة المدنية.

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