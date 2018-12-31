أكادير : الاطاحة بعصابة ” لويز المزور” تنشط بجهة سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت فرقة المركز القضائي للدرك التابعة لسرية أكادير، من الاطاحة بعنصرين من عصابة ” اللويز المزور” التي تنشط بجهة سوس ماسة، فيما البحث جاري على زعيم العصابة الذي اختفى عن الانظار وحررت مذكرة بحث في حقه.

وكانت العصابة قد تمكنت من السطو على مبلغ 25 مليون سنتيم من أحد الضحايا المنحدر من اقليم تارودانت، كقسط أول عن ثمن مجمل في 60 مليون سنتيم، مقابل تسلمه لكيس من الذهب عبارة عن ” لويز مزور” ، تأكد فيما بعد أن الضحية سقط في شباك العصابة ” النصب والاحتيال”، وبعد نصب كمين لهم بإحدى محطات الاستراحة على الطريق السيار أكادير- مراكش فوق تراب منطقة امنتانوت، من أجل تسلم القسط الثاني من المبلغ، تم تعقب الجناة واعتقالهما والتحقيق معهما تحت اشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.

وبعد التحقيق من الموقوفين وهما من دوي السوابق العدلية في السرقة والنصب والاحتيال، أحدهما يتحدر من أقليم الحوز والثاني باقليم مراكش، اعترفا بوجود شريك لهما وهو زعيم العصابة الذي كان يتسلم الاموال من الضحايا وكذلك عبر وكالات تحويل الاموال ببطاقة وطنية “مزورة ” تعود ملكيتها لمواطن يتحدر من اقليم اشتوكة، تم الاستماع له، وكشف لرجال الدرك أن بطاقته قد سرقت منه بمعية مبلغ مالي منذ ازيد من سنة، وقد تمكن بموجبها زعيم العصابة من النصب على عدد من الضحايا، وان عدة مصالح أمنية قد استمعت له في عدة قضايا متعلقة بالمجال نفسه، دون معرفة الشخص الذي يستعمل البطاقة في تلك الجرائم.

وفي السياق نفسه، فقد سبق للجريدة، أن نشرت موضوع مماثل، يتعلق باعتقال ثلاث أشخاص بإقليم اشتوكة، كانوا قد نفدوا عملية نصب في حق ” مجوهراتي” يتحدر من طانطان، وسلبه مبلغ ستون مليون سنتيم .

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