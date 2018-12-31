مقرب من والد ضحية “جريمة افران” يؤكد: “الاب لا يتوفر على أي حساب بنكي”

هبة بريس

نشر أحد الحسابات الفيسبوكية يوم أمس الأحد، رقم حساب بنكي، قيل أنه لوالد ضحية جريمة افران، بهدف مساعدته ماديا.

وفي هذا الصدد، أكد مقرب من والد الضحية، أن هذا الاخير لا يتوفر على أي حساب بنكي، كما أنه لم يسبق أن توجه لأي وكالة بنكية في حياته، مشددا على أن رقم الحساب المتداول لا يعود له.

وأضاف ذات المصدر، أن والد الضحية يملك رقما هاتفيا فقط يتواصل فيه مع المواطنين الذين قدموا التعازي له، وعبروا عن رغبتهم في مساعدته ماديا، بشكل مباشر أو عبر تحويل مبالغ مالية عن وكالة تحويل الأموال.

وحذر المصدر ذاته، من استغلال عدد من الجهات والاسماء المعروفة للحادثة ولوضعية الاب الصعبة، للنصب عليه وللحصول على أموال مهمة بطرق مشبوهة.

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