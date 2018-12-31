صراع ومشادات داخل الزمالك بسبب صفقة بوطيب

نور الدين . ب

كشفت مصادر إعلام مصرية، اليوم الاثنين، أن حالة من تبادل الاتهامات خيمت على أجواء نادي الزمالك المصري لكرة القدم، بين أعضاء الطاقم التقني، وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق، بعد تسريب المفاوضات مع الدولي المغربي خالد بوطيب لاعب فريق يينا ملاطيا سبور التركي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت المصادر، أن المشرف على الفريق، عبر عن غضبه، لخروج تسريبات عن الصفقة، وهو ما رفضه الطاقم التقني، الذي شدد على أن المشرف وحده من يعرف تفاصيل المفاوضات مع اللاعب، مضيفة أن تبادل الاتهام، وصل إلى درجة تهديد المشرف على الفريق بصرف النظر عن الصفقة، في ظل وجود عرض مغر توصل به بوطيب من الوحدة السعودي، هذا في الوقت الذي لم يحسم بعد اللاعب في مستقبله الكروي.

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