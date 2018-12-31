مصر .. هزة أرضية متوسطة تضرب القاهرة

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الاثنين، بأن سكان القاهرة ومناطق مجاورة لها شعروا بهزة أرضية متوسطة.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن رئيس الشبكة القومية للزلازل أحمد بدوي قوله إن القاهرة تعرضت لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب القطامية، سجلته الشبكة القومية للزلازل في الساعة 12.35 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الزلزال متوسط الشدة حدث على عمق ضحل مسافة 20 كيلو، ولذلك شعر به سكان مناطق عدة من بينها القطامية والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وماطقة شمال القاهرة.

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