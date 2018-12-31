“البيجيدي” يفوز برئاسة مجلس المحمدية ومرشح “الأحرار” ينقل للمستعجلات

هبة بريس

انتخبت صباح يومه الاثنين، ايمان صابر، عن حزب العدالة والتنمية رئيسة لمجلس جماعة المحمدية، خلفا للرئيس المعزول حسن عنترة.

وتم انتخاب صابر، بعد تصويت الأعضاء الحاضرين “23 عضوا” في الجلسة التي تم تأجيل سابقا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وعرفت جلسة اليوم، مشاداة كلامية ونزاعات بين الحاضرين، بعد انسحاب أتباع المرشح المنافس عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد العطواني، متهمين “البيجيديين” بتحريض عدد من المواطنين للاعتداء عليه.

وحسب موفد هبة بريس، بعين المكان، فقد تم نقل العطواني الى مصلحة المستعجلات لتلقي الاسعافات اللازمة، اثر الاعتداء الذي وصف ب”الخطير” الذي تعرض له.

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