الرئيس الموريتاني يزور سوريا الشهر المقبل

نُشر بتاريخ :  2018-12-31 - 11:08
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هبة بريس - وكالات

أكدت مصادر رسمية موريتانية، أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدمشق تأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والتي لم تنقطع رغم ما مرت به سوريا من أوضاع في السنوات الماضية.

وكان مفترضاً أن يكون الرئيس الموريتاني أول رئيس عربي يزور سوريا، لكن دخوله في إجازته السنوية حال دون ذلك، لكنه سيقوم بزيارته الرسمية إلى دمشق في العاشر من يناير القادم.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس ولد عبد العزيز لسوريا منذ توليه مقاليد السلطة في أغسطس 2008.

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