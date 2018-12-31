توافد السياح على منطقة امليل لقضاء عطلة رأس السنة‎

ضاهر محمد؛ مراكش

عرفت منطقة امليل نهاية الاسبوع توافد العديد من السياح الاجانب للاحتفال بعطلة رأس السنة الميلادية، ما انعكس على نسبة ليالي المبيت ونسب الملء بمجموعة من فنادق المنطقة السياحية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها هبة بريس فإن جل الفنادق ممتلئة عن آخرها بمناسبة نهاية السنة، حيث بلغ عدد السياح في فندق “لو كاف” 70 سائحا من ضمنهم 29 سائحا اجنبيا من بينهم 9 اسبان، و المانيان وخمسة بريطانيين، و 3 تشيكيين وروسي، وكنديين واثنين من فلندا، وتونسيين وفيتنامي، فيما بلغ عدد نزلاء فندق “مولفان” 65 من ضمنهم 28 اجنبي، فيهم ايرلاندي و امريكيان، و 6 بريطانيين، و 6 برتغاليين والمانيان، و 3 بولونيين وسائح تشيكي واخر من نيوزيلاندا، و 2 من اسبانيا و 3 ايطاليين وبلجيكي.

وبالنسبة لفندق “امليل” فقد بلغ عدد السياح فيه 136 منهم 119 سائحا اجنبيا، يتقدمهم الامريكيين ب17 سائحا، و 75 بريطانيا و 18 من استراليا، و 5 كنديين و 4 من هولاندا، فيما “قصبة تامدوت” استقبلت 59 سائحا اجنبيا من ضمنهم 24 امريكيا، و 10 كنديين و 25 بريطانيا، بينما توزع 28 سائحا آخر من ضمنهم 12 اجنبيا على فنادق صغيرة، ومن بينهم استراليان و 10 بريطانيين.

ويبلغ العدد الاجمالي للسياح النزلاء بفنادق المنطقة وفق الارقام التي توصلت بها هبة بريس 358 سائحا، منهم 111 سائحا مغربيا و 247 سائحا اجنبيا.

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