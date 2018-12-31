مواجهة عنيفة بين قبيلتين على ارض فلاحية بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

عاش دوار اولاد مسعود التابع لجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش يوم امس الاحد مواجهة عنيفة بين قبيلتين على ارض فلاحية بالمنطقة، اصيب على اثرها ازيد من عشر اشخاص نقلوا على وجه السرعة على مثن سيارة الاسعاف صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي الاسعافات الضرورية.

وكشفت مصادر من مكان الحادث، ان سبب المواجهة يعود لمن له احقية استغلال ارض فلاحية بين قبيلة (اولاد مسعود) و(اولاد بيه) ما أسفر عن اندلاع مواجهات استخدمت فيها الهروات والأسلحة البيضاء والحجارة، لم تتوقف إلا بعد تدخل رجال القوات المساعدة والدرك الملكي.

كما عرفت المواجهات إحراق دراجة ثلاثية العجلاث (تريبورتور) تعود ملكيتها الى أحد أبناء “اولاد ابيه” .

وفتحت عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي ابراهيم تحقيقا معمقا تحت اشراف النيابة العامة، من اجل التعرف على الاسباب الحقيقية لاندلاع المواجهة بين القبيلتين.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1