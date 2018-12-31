امرأة تبيع شريك حياتها : “زوج مستعمل للبيع”

هبة بريس - وكالات

عرضت سيّدة ألمانيّة، تبلغ من العمر 40 عاما، زوجها للبيع في موقع ”إيباي” بـ18 يورو فقط، مفسرة قرارها بأنها “فاض بها الكيل” من نظرة زوجها السلبية للأمور.

وقالت السيدة، التي تقطن بمدينة هامبورغ في إعلانها المنشور على الموقع، إنها متزوجة منذ سبع سنوات ولكنها وزوجها ما عادت تربطهما أي مشاعر على الإطلاق.

ووحسب صحيفة ”صن” البريطانية، فقد نشرت المرأة إعلانها تحت عنوان “زوج مستعمل” قائلة، “السيدات العزيزات.. إلى من قد يهمها الأمر.. أريد أن أتنازل عن زوجى ويسرني التفاوض على السعر.. لكن.. البدل مرفوض.. والاستفسار عبر البريد الإلكتروني”.

وأضافت أنّ موعد تسليم “الزوج” ربما يكون فى عيد الميلاد، موضحةً أن زوجها لم يكن يعلم بشأن الإعلان حتى نشرت الصحيفة البريطانية خبرًا بشأنه.

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