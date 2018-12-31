يهم السياح .. إيطاليا تفرض رسوما لزيارة مدينة البندقية

هبة بريس - وكالات

قررت السلطات الإيطالية فرض رسوم مالية، تتراوح ما بين 2,5 أورو إلى 10 أورو ، على السياح الأجانب الراغبين في زيارة مدينة البندقية، وذلك ابتداء من مطلع السنة الجديدة .

و نصت ميزانية إيطاليا للعام 2019، التي صادق عليها البرلمان أمس السبت، على أن بلدية البندقية (شمال شرق) ستأخذ من السياح الأجانب رسم دخول بقيمة 2,5 أورو في المواسم التي تكون فيها الحركة السياحية عادية، و ما بين 5 و 10 أورو في مواسم الذروة.

و في الآونة الأخيرة، احتج السكان المحليون على عدم قدرة المدينة على استيعاب ملايين السياح الذين يزورونها في كل سنة.

و تعتبر البندقية ثالث أشهر مدينة في إيطاليا، بعد العاصمة روما و مدينة الموضة ميلانو، و تستقبل أزيد من 19 مليون سائح سنويا، وفق الإحصاءات الرسمية.

و قبل أيام قليلة من أعياد الميلاد، تحتفل مدينة البندقية، بتنظيم سباق بالقوارب التقليدية، يشارك فيه محترفون وهواة للتجديف، بشرط أن يرتدوا ملابس “بابا نويل” (سانتا كلوز)، ويشارك عادة عشرات الأشخاص في سباق القوارب السنوي الذي يقام على القناة الكبرى لهذه المدينة.

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