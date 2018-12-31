قتل والده ونشر صور الجريمة في الانترنت .. شرطة النرويج تعتقل مغربيا

نُشر بتاريخ :  2018-12-31 - 09:05
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هبة بريس

في جريمة بشعة، أقدم شاب مغربي بالنرويج على قتل والده، ونشر صور الجريمه في الانترنت.

وحسب صحيفة Aften Posten النرويجية، فقد اعترف الشاب المغربي، البالغ من العمر 27 سنة، للشرطة أنه أقدم على قتل والده، 50 سنة، ليلة الاحتفالات بعيد الميلاد، بسبب تحدي على أحد المنتديات على الإنترنيت.

وأضافت الصحيفة، أن المعني بالأمر، تحدى أصدقائه بالمنتدى المذكور، بقتل والده، قبل أن ينفذ جريمته، ويصورها وينشر التفاصيل على الانترنت.

وتابعت الصحيفة، أن المشتبه فيه قام بعدها بإخبار الشرطة، التي حضرت إلى المنزل واعتقلته، ليكشف خلال التحقيقات الأولية أسباب وظروف جريمته البشعة.

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