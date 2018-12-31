طوكيو تمدد حبس رئيس “نيسان” كارلوس غصن 10 أيام

نُشر بتاريخ :  2018-12-31 - 08:58
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هبة بريس - وكالات

جددت محكمة طوكيو الجزئية حبس رئيس شركة “نيسان موتور” المقال كارلوس غصن لعشرة أيام أخرى.

ويواجه غضن اللبناني الأصل اتهامات بأنه كبد شركة “نيسان” لصناعة السيارات خسائر بلغ حجمها 1.85 مليار ين (16.8 مليون دولار)، نتيجة لاستثمارات شخصية.

ويعني هذا التمديد أن غصن سيظل في مركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو المحبوس فيه منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

والقرار الذي اتخذته المحكمة لا يعني أن غصن سيُطلق سراحه تلقائيا في 11 يناير أو في اليوم التالي، ذلك أنه يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه.

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