أردوغان: “وفينا بوعدنا”

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاستمرار في ملاحقة الإرهابيين، وشدد على أن حكومته تمكنت بفضل تلاحمها مع الشعب، من التغلب على الأزمة الاقتصادية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمس الأحد، خلال اجتماع لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في مدينة اسطنبول: “تمكنّا من هزيمة رصاص أسعار الصرف والفائدة والتضخم، وذلك بفضل البنية التحتية القوية والإجراءات السريعة التي حققناها في بلادنا طوال 16 عاما” .

وأضاف الرئيس التركي إن بلاده تعرضت للمؤامرات والتهديدات المختلفة، بما في ذلك من جانب حزب العمال الكردستاني وبعض الجماعات الإرهابية الأخرى، ومحاولة انقلاب عسكري في يوليو 2016.

وقال رجب طيب أردوغان، في إشارة إلى تنفيذ بلاده عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد، بما في ذلك عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”: “لقد وفينا بوعدنا وداهمنا الإرهابيين في جحورهم وقضينا ونقضي عليهم”.

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