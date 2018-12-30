أكادير:سائق طاكسي أنقذ زبونة من الغرق وفارق الحياة أثناء محاولة إنقاذ الثانية

أحمد وزروتي: هبة بريس

عرفت منطقة البارادايس بتامزاركوت المتواجدة بالطريق المؤدية إلى إيموزار إداوتنان باقليم أكادير، عرفت مساء اليوم الأحد غرق أحد سائقي الطاكسيات الكبيرة إضافة إلى إحدى زبوناته.

وفي تفاصيل القضية حسب مصادر هبة بريس الوثيقة، فقد صاحب سائق الطاكسي المدعو قيد حياته خالد ح زبونتين كانتا تودان زيارة منطقة البارادايس المعروفة بطبيعتها الخلابة والوادي الذي تتدفق مياهه بشكل دائم، وبعد دخولهن إلى الماء للسباحة، حسب مصادر هبة بريس، انجرفتا إلى الداخل وحاول سائق الطاكسي البطل محاولة إنقاذ إحداهن وقد تأتى له ذلك فعلا.

غير انه وفور عودته لإنقاذ الثانية جرفته المياه معها لتأخدهما إلى عالم الغياهب في انتظار العثور على جثتهما بعد أن يلفظهما النهر.

هذا وقد تم حمل الناجية الوحيدة إلى المستشفى الإقليمي، وأبلغت سلطات الدرك الوقاية المدنية للبحث عن الجثتين المفقودتين.

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