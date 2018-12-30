لقاء الدكالي وممثلي نقابة الاطباء يؤكد على مواصلة الحوار الاجتماعي

هبة بريس – الرباط

انعقد يوم الاثنين 24 دجنبر 2018 بمقر وزارة الصحة بالرباط لقاء مشترك بين السيد وزير الصحة وممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لتدارس الملف المطلبي للنقابة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة فقد تم التذكير في هذا اللقاء الى السياق الحالي الذي يتميز بوجود ارادة ملكية سامية لتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، مما يتطلب مساهمة الجميع في إنجاح هذا الورش كل من موقعه وضمن اختصاصاته.

واضاف البلاغ انه قد تم الاتفاق من خلال هذا اللقاء على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال العمل في اقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار و دراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار العمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العموم وايضا تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة النقط التالية: دراسة مقترح النقابة المتعلق بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن ، دراسة مقترح النقابة المتعلق بجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية دراسة مقترح النقابة المتعلق بمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية.

وأكد الطرفين على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج بفئة الأطباء و على مواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع الصحي العمومي في افق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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