والي أكادير وعامل تارودانت يعطيان انطلاقة مشاريع تنموية بجماعتي تافنكولت وتالكجونت

أعطى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد أحمد حجي، وعامل إقليم تارودانت، السيد الحسين أمزال والوفد المرافق لهما، أمس السبت29 دجنبر 2018، انطلاقة الأشغال الخاصة بتشييد دار أركان بالجماعة الترابية تافنكولت بإقليم تارودانت.

وجاء تشييد دار أركان في الجماعة الترابية تافنكولت على إثر مصادقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتارودانت على مشاريع تتعلق ببناء وتجهيز دور لتثمين المنتجات المحلية التي يشتهر بها إقليم تارودانت، حيث سيكلف تشييد هذه الدار استثمارا إجماليا بقيمة 1 مليون و 579 ألف و700 درهم، وذلك في إطار شراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، ووكالة التنمية الاجتماعية، والجماعة الترابية لتافنكولت، وتعاونية أركان ستار بتافنكولت، وتضم هذه المنشأة التنموية التي سيتم انجازها على مساحة إجمالية تصل إلى 600 متر مربع منها 333 متر مربع مغطاة، فضاء الفرز والتكسير، وورشة التقطير، ومخزن المنتوج، وقاعة التبريد، وفضاء للعرض والتسويق، ومكتب ومرافق صحية، ويروم هذا المشروع تثمين منتوج أركان بهذه المنطقة، وذلك عبر تجميعه وتحويله وإعداده ثم تسويقه.

كما اطلع الوفد في إطار زيارته للجماعة على مشروع تزويد ساكنة دوار أيت واعبدي بالماء الصالح للشرب بالجماعة، ممول من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية بورارة الداخلية، بكلفة مالية تقدر بـ 382 ألف و590 درهم، وسيستفيد من هذا المشروع ساكنة تقدر ب 450 نسمة.

وبالجماعة الجماعة الترابية تلكجونت بذات الإقليم، تم إعطاء انطلاقة الأشغال الخاصة بتشييد دار الأعشاب العطرية والطبية، بالموازة مع افتتاح فعاليات مهرجان تالكجونت، المنظم من طرف الجماعة الترابية لتالكجونت بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و30 دجنبر 2018، تحت شعار:”بناء دور المنتجات المحلية مدخل لتنمية حقيقية”.

وسيكلف تشييد دار الأعشاب العطرية والطبية استثمارا إجماليا بقيمة 1 مليون و 160 الف درهم، وذلك في إطار شراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والجماعة الترابية لتافنكولت، وجمعية تالكجونت الأعشاب العطرية والطبية، وتضم هذه المنشأة التنموية التي سيتم انجازها على مساحة إجمالية تصل إلى 300 متر مربع، فضاء للتجميع وللتخزين، وورشة التقطير، وورشة الفرز، وورشة التعليب، وفضاء للعرض والتسويق، ومكتب ومرافق صحية.

كما تم بالمناسبة، تدشين مشروع تزويد 3 دواوير(إندرماس – سوق الخميس – إكي المحلات) بالماء الصالح للشرب بالجماعة الذي يندرج إنجازه في إطار برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 1 مليون و52 ألف و707 درهم، ومشروع تزويد مركز الجماعة بالإنارة العمومية، الممول من طرف مجلس جهة سوس ماسة، بغلاف مالي قدره 1 مليون و900 ألف درهم، وانطلاقة مشروع تزويد مركز الجماعة بالإنارة العمومية، الممول من طرف مجلس جهة سوس ماسة، بغلاف مالي قدره 1 مليون و900 ألف درهم، وانطلاقة مشروع بناء السواقي بتلكجونت، أوناين وتزي نتاست، الممول من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بغلاف مالي قدره 1 مليون و700 ألف درهم.

كما أعطيت للوفد الرسمي شروحات حول برنامج السقي الصغير والمتوسط بالمناطق الجبلية (أشغال التجهيز الهيدروفيلاحي للأحواض السقوية التابعة لجماعات أوناين، تالكجونت، وتيزي نتاست بإقليم تارودانت)، وشروحات حول مشروع بناء منشأة فنية على وادي فوزارة، الممول في إطار شراكة بين الجماعة الترابية تالكجونت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ANDZOA، بغلاف مالي قدره 3 مليون و306 ألف و306 درهم، وسيستفيد من هذا المشروع ساكنة تقدر ب 7000 نسمة.

كما اطلع الوالي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان وعامل الإقليم والوفد المرافق لهما، على نسبة تقدم إنجاز أشغال المشاريع التنموية التي سبق إعطاء انطلاقتها بالجماعة، الممولة في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة، بغلاف مالي قدره 8 مليون و446 ألف و169 درهم، وعلى جميع المشاريع التنموية المنجزة والتي في طور الإنجاز خلال سنة 2018، بالجماعة الترابية تالكجونت، بغلاف مالي قدره 17 مليون و535 ألف و730 درهم.

لتختم زيارة الوفد الرسمي لجماعة تالكجونت، بزيارة لأروقة معرض المنتجات المحلية الفلاحية والتقليدية، المنظم على هامش مهرجان الأعشاب الطبية والعطرية بذات الجماعة.