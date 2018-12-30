وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الأول ببرج فاس

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ع.محياوي – هبة بريس
شهد السوق المركزي “برج فاس” مساء اليوم الأحد 30 دجنبر الجاري، حادثة مأساوية ، عندما هوى شاب يبلغ من العمر 21 سنة من الطابق الأول الى الطابق السفلي وسط السوق المركزي حيث لفظ أنفاسه على الفور بعين المكان .
وتعود أسباب الواقعة ، الى قيام الهالك بألعاب بهلوانية على حافة الدرج بالطابق الأول حسب مصدر هبة ريس ، وفجأة فقد توازنه فهوى من الطابق الأول الى السفلي.
هذا وقد حلت على الفور عناصر الوقاية المدنية ،وعملت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس ، فيما المصالح الأمنية حضرت بدورها الى عين المكان للقيام بالمتعين ، إنفاذا لتعلمات النيابة العامة المختصة .
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