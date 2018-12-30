أزرو: السلطة المحلية و القوات المساعدة تضع حدا لمروجي المخدرات و الخمور

تمكنت مصالح السلطة المحلية و القوات المساعدة بإقليم افران بتنسيق محكم، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها لهم مجموعة من أعوان السلطة بفضل يقظتهم، صباح اليوم الأحد 30 دجنبر الجاري، من توقيف عدد من المنحرفين ، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. ناهيك عن التحرش و الكلام الساقط و سرقة المحلات التجارية و المقاهي أثناء رحلة ترفيهية بالمدينة عدسة هبة بريس عاينت الوضع لحظة اعتقالهم و تقديمهم للأجهزة الأمنية .

هذا وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى مدينة أزرو، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على كمية من الأقراص المهلوسة من نوع الإكستازي، و أنواع من المشروبات الكحولية و بحوزتهم عدد هائل من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام كما تبينه الصورة .

الجدير بالذكر أن المشتبه فيهما، كانوا على متن حافلة مخصصة لرحلتهم، حيث مروا على عدة نقط للمراقبة المرورية للدرك الملكي و الأمن الوطني و لم يتم تفتيشهم على مستوى نقط المراقبة قبل الدخول للمدينة ، بالإضافة الى تهاون الجهات المسؤولة أثناء منح رخص الرحلات و التأكد من هوية المشتبه فيهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.

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