حسنية أكادير تكتفي بالتعادل في عقر دارها أمام الفتح الرباطي

أحمد وزروتي: هبة بريس

وقد جرت أطوار هذه المباراة، والتي هي مؤجل الدورة العاشرة من البطولة الوطنية، جرت بملعب أحمد فانا بالدشيرة الجهادية، بعد إغلاق ملعب أدرار من أجل الإصلاحات.

وعرفت أطوار الجولة الأولى محاولات محتشمة من طرف فريق حسنية أكادير وغريمه الفتح الرباطي، حيث تركز اللعب فقط في منتصف الملعب دون خلق محاولات سانحة للتسجيل، باستثناء قدفة اللاعب بدر كشاني في الدقائق الأولى من اللقاء.

وببدو أن غياب كريم البركاوي قلب الهجوم المصاب، وكذا أيوب المالوكي، كان له دور في عقم الهجوم الحسني.

وخلال الجولة الثانية، حاول فريق الحسنية تدارك الأمر، خصوصا وأنه ملزم بحصد ثلاث نقاط للعودة إلى صدارة الترتيب بعد هزيمته السابقة أمام الوداد بهدفين لواحد، لكن استماثة دفاع الفتح الرباطي حالت دون ذلك.

من جهته اعتمد فريق الفتح الرباطي على الهجمات المرتدة من حين لآخر، حيث كادت إحدى محاولاته الهجومية أت تباغث الحارس الحواصلي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.