جريمة الحوز: إحالة 15 متهما على قاضي التحقيق

هبة بريس ـ الرباط

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب 15 شخصا يشتبه في علاقتهم بجريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بضواحي مدينة مراكش يوم 17 دجنبر الجاري.

وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فقد التمست النيابة العامة من القاضي التحقيق معهم من أجل أفعال إرهابية، من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد.

وتشمل هذه الأفعال أيضا، يضيف البلاغ ذاته، ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بالإرهاب.

وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة التمست الأمر باعتقالهم احتياطيا وينتظر أن يتخذ قاضي التحقيق قراره اليوم بشأن الملتمس بإجراء تحقيق المقدم إليه.

وأشار إلى أن الكتب المركزي للأبحاص القضائية مازال يواصل البحث في القضية وينتظر تقديم 7 أشخاص آخرين مشتبه فيهم يوجدون تحت الحراسة النظرية إلى لانيابة العامة خلال الأيام القادمة.

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