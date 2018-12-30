الحكــومة تسمح بزيادة الأموال للمسافرين مقابل شروط

هبة بريس ـ الرباط

كشف مسؤول مغربي، عن أن الحكومة تعتزم زيادة قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها، اعتبارا من العام المقبل، لتغطية مصارف رحلاتهم السياحية وإقامتهم في الخارج إلى نحو 4500 دولار، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذا المبلغ إلى 10 آلاف دولار، في إطار توفر شروط محددة.

وقال المسؤول”، إن القيمة السابقة كانت تبلغ نحو 4 آلاف دولار في العام، وفق ما حدده مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار ذات المسؤول في تصريح لــ ” العربي الجديد “ إلى إمكانية رفع مكتب الصرف قيمة المبلغ إلى 10 آلاف دولار، شريطة إثبات أداء الضريبة على الدخل من قبل أصحاب المهن الحرة، وذلك بهدف تفادي لجوء بعض المسافرين إلى إخفاء أموال تزيد عن الحصة المسموح بها قانوناً.

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