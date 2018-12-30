وجه تضامني اخر مع “بوعماتو” ..فنانة تعلن اغنية جديدة وتمجد المعارض الموريتاني

بعدما طالبت المعارضة الموريتانية السفير المغربي المعتمد بنواكشوط بـ “التثبت من المعلومات المتعلقة بقضية المعارض الموريتاني محمد بوعماتو التي هي في جوهرها شأن داخلي موريتاني” خرجت فنانة موريتانية بدعم اخر حيال الشخص نفسه

وقالت الفنانة “المعلومة بنت الميداح” إن رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو يتعرض لمؤامرة إقليمية، مشيرة إلى اتهام وزارة الخارجية المغربية الصادر مؤخرًا والقاضي بمنعه من دخول المغرب.

وأضافت بنت الميداح لموقع موريتاني على هامش حفل فني بمنزلها في نواكشوط مساء امس السبت 29 ديسمبر 2018، أن النبل الذي يتحلى به ولد بوعماتو يجعله بعيدًا عن التهم التي توجه إليه.

وأشارت الفنانة وعضو مجلس الشيوخ المنحل إلى أنها قررت تكريم رجل الأعمال للفت الانتباه إلى أن النخب الموريتانية لديها وجهة نظر أخرى حوله، مشيدة بآثار أعماله الخيرية في المجتمع.

وأعلنت بنت الميداح عن أغنية جديدة تمجد ولد بوعماتو وتشيد بالحراك المعارض في البلد، فيما استعرضت الأغنية بحضور عدد من قادة المعارضة الموريتانية.

كما اعتبرت أن موريتانيا تعيش مرحلة حاسمة في تاريخها السياسي، وأنها ترى الوقت مناسبا لاستنهاض همم النخب بأغنيتها الجديدة حتى تتخذ المواقف المناسبة.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب يرفض بشدة نشر مواطن موريتاني لصور جوازات سفر مغربية مزعومة، على أنها تعود للرئيس الموريتاني، فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز.

وذكر بلاغ للوزارة أن السلطات المغربية أخذت علما بنشر المواطن الموريتاني محمد ولد بوعماتو، على الشبكات الاجتماعية، لصور جوازات سفر مغربية مزعومة، على أنها تعود للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأحد أفراد عائلته.

ورفض المغرب بشدة هذا التجاوز الشنيع مضيفا أن التحريات الأولية مكنت، بالفعل، من تأكيد أن هذه الجوازات المزعومة غير موجودة على مستوى قاعدة بيانات المصالح المغربية المختصة.

وأضاف البلاغ ان المملكة المغربية ستمضي قدما بالتحقيق القضائي الذي باشرته بخصوص هذا الفعل وسيمنع ولد بوعماتو، المتورط في هذه القضية، من دخول التراب المغربي، مع الاحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده.

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