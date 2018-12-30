بيد الله : الإعتداءات التي تطال مغاربة اوروبا تفوح منها رائحة الكراهية والعنصرية

هبة بريـــس ـ الربــاط

رفع محمد الشيخ بيد الله سؤالا كتابيا قبل تسعة اشهر الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تمحور حول الإجراءات التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها لحماية المغاربة المقيمين باسبانيا من الاعتداءات الإجرامية المتكررة والغريبة .

وتلقى المستشار البرلماني بعد كل هذه المدة جوابا اكتفى فيه الوزير تأكيده على أن السفارة والقنصليات العامة المغربية، تتابع عن كثب، الحالات التي يتعرض فيها أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا لأية مشاكل، وتعمل على توفير جميع أشكال الدعم والمساندة لهم.

وقام الوزير في جوابه بجرد الحالات التي تمت فيها اعتداءات جسدية على المواطنين المغاربة وأدت إلى وفاتهم، مذكرا في هذا الصدد، بأربع حالات سجلت بإسبانيا بين سنتي 2016 و 2017.

وكان محمد الشيخ بيد الله قد طالب الوزارة المعنية باتخاذ إجراءات مستعجلة من شأنها أن تطمأنهم على سلامتهم الجسدية والنفسية، ملفتا الانتباه إلى أن بعض هذه الاعتداءات والتصفيات الجسدية اقترفها شرطيون أو تمت داخل مركز للشرطة ( بالما دي مايوركا) أو بواسطة صاعق كهربائي.

واعتبر المستشار البرلماني ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن كل هذه الجرائم وغيرها تفوح برائحة الكراهية والعنصرية، ولا تنسجم والمستوى الجيد، والذي تشيد به اسبانيا نفسها، الذي وصلته علاقة التعاون بين المملكتين الشقيقتين خصوصاً فى ميداني الأمن والهجرة ناهيك عن كون الجارة الشمالية أصبحت تحتل مرتبة الشريك الأول تجارياً.

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