شفشاون : ساكنة بني سميح تهتز على وقع جريمة بشعة

هبة بربس ـ الربــاط

قالت مصادر متطابقة إن ساكنة مركز سبت بني سميح اقليم شفشاون استفاقت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أربعيني أعزب صاحب محل لبيع المواد الغذائية بوسط المركز .

وقالت ذات المصادر أن الضحية يسكن بالقرب من محله التجاري حيث تعرض للضرب على مستوى الرأس وفي أنحاء متفرقة من جسمه أردته قتيلا ووجدت جثته ملطخة بالدماء أمام البيت الذي كان يسكن فيه لوحده

واشارت نفس المصادر ان الفاعل قام بتفتيش جيوب الهالك بما في ذلك الجيوب الداخلية للملابس مما يرجح ان الجريمة جرت بدافع السرقة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0