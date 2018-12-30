مصدر جامعي: الريسوني يستغل منصبه للتغيب عن دراسته ويتحدى النظام الداخلي للجامعة

هبة بريس

اشتكى مصدر جامعي، من تصرفات يوسف الريسوني، مدير المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي يتابع دراسته العليا بسلك الدكتوراه بمعهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، بسبب كثرة غيابه عن الحصص الدراسية وعدم احترامه للقانون الداخلي للمؤسسة.

وكشف ذات المصدر، أن الريسوني لا يتوارى عن خرق النظام الداخلي لهذه المؤسسة العليا، عبر غيابه المتكرر والمتعمد عن الحصص الدراسية، لحضور وتغطية نشاطه الحقوقي بالجمعية المذكورة.

وأضاف ذات المصدر، ان المصلحة المعنية داخل الجامعة اعلمت الريسوني غير مرة بضرورة الانضباط والحضور الاجباري للحصص الدراسية، غير أن الأخير لايكثرت لذلك، كما أنه سافر في الفترة الدراسية الى غامبيا لتمثيل جمعيته في اللقاء الذي عرف مشاركة جمعيات المجتمع المدني المكلفة بحقوق الانسان وذلك من 18 الى 26 أكتوبر 2018.

هذا ويشار إلى أن إدارة المعهد السالف الذكر، قد أحاطت علما المسمى “خ.ش” (أستاذ باحث في المعهد) ، أن عملية تسجيل الريسوني تمت خارج الاجل القانوني المحدد له.

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