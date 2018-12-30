أكادير: حجز 800 قنينة من الخمور وتوقيف المروج

احمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء يوم الجمعة 28 دجنبر، من توقيف شخص يبلغ من 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه في قضايا تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وجرى توقيف المشتبه فيه، الذي كان يجري البحث عنه للاشتباه في تعاطيه لترويج الخمور بدون ترخيص على مستوى حي المسيرة بأكادير؛ وذلك بفضل تنشيط تقنيات الاستعلام الجنائي في مجال محاربة الترويج غير المشروع للمشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، حسب مصادر هبة بريس، من طرف الفرقة الجهوية للاستعلام الجنائي والدعم التقني، وهي الفرقة التي تم أحداثها، مؤخرا، على مستوى ولاية أمن أكادير، ضمن الرؤية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتطوير آليات البحث القضائي وتعزيز قنوات رصد وتحليل ومعالجة المعلومات ذات الطبيعة الجنائية.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز ما يناهز 800 قنينة من الخمور، من ضمنها 300 قنينة من النوع الفاخر، بالإضافة إلى كميات من مسكر ماء الحياة، وأسلحة بيضاء.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

يذكر أن مصالح الأمن بأكادير قد أوقفت، بحر الأسبوع المنصرم، شقيق المشتبه فيه، والذي كان يشكل بدوره موضوع مذكرات بحث من أجل نفس الجنحة، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

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