بعد الضجة التي أثارتها صورته ..والد “حكيمي” يتدخل ( صور )

هبة بريس ـ الرباط

قام النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار لفريق بروسيا دورتموندحالياً، بلفتة إنسانية رائعة، بعدما استجاب لدعوات إلكترونية لمساعدة طفل من بلاده استحوذ على قلوبهم بصورة مؤثرة.

وانتشرت صورة للطفل وهو يرتدي “كيس دقيق” يحمل اسم حكيمي، ويتعامل معه كقميص للعب كرة القدم، معيداً للأذهان قصة الطفل الأفغاني “مرتضى”، الذي ارتدى كيساً بلاستيكياً يحمل اسم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، والتقى به بالفعل قائد الأرجنتين وأهدى إليه قميصه الخاص موقعاً منه

ولم تستمر الحملة الإلكترونية سوى ساعات قليلة، حتى تدخل حكيمي وكتب على حسابه في “فيسبوك”: “أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا”، في إشارة إلى أنه سيقدم له يد العون

البحث عن الطفل العاشق لـ ” حكيمي ” تكلل بوصول عائلة الاخير الى الطفل الذي يقطن بمطقة بولمان حيث قام والد حكيمي بزيارة له واهداه اقمصة لـ “أشرف ” صحبة المنتخب المغربي وفرق دورتموند الالماني .

وتناقل رواد الفايسبوك صورا لوالد “حكيمي ” صحبة ” حكيمي الصغير ” اذ لاقت الزيارة هاته اشادة كبيرة من طرف مغاربة الفضاء الازرق

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