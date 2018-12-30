محلل سياسي : مسؤوليةُ قطْعِ رأْسِ “فتاة إفران” يَتَحَمَّلُها المجتمع والدولة

هبة بريس ـ الرباط

يرى المحلل السياسي، عمر الشرقاوي،ان مسؤولية مقتل فتاة وادي إفران ضواحي مدينة إفران، تعود إلى المجتمع والدولة، وذلك نتيحة نبذ المجتمع لها لكونها مطلقة من جهة، وكذا تزويجها في سن مبكرة وهي طفلة.

وَقالَ عمر الشرقاوي إن تسمع أن الفتاة المطلقة التي قطع رأسها بإفرن عمرها 24 سنة ولها طفلة عمرها ثمان سنوات أنجبتها سن 16 سنة… نعلم أنها ضحية.

وَأَضافَ ذات المحلل السياسي ” الضحية تأخذ ابنتها على الأقدام كل يوم إلى المدرسة، وتشتغل “مياومة” في المقاهي والضيعات الفلاحية، وبالتالي يمكن أن نتفهم تجرؤ مجرم قتال عليها وتشويه جثتها لأنها شابة بدون حماية نبذها مجتمعها الذي سمح لطفلة أن تتزوج وضحية سياسات الدولة التي أقصتها وتركتها تواجه مصيرها لوحدها رغم خطابات التماسك الاجتماعي وتعويضات اليتيم”

وَخَتَمَ عمر الشرقاوي تدوينته بقوله :” ما كان على الوحش المجرم أن يجرؤ على شابة يحميها محيطها ومجتمعها…لك الله أيتها الشابة والرحمة عليك والخزي والعار علينا جميعا”.

وفي تدوينة ثانية قال عمر الشرقاوي ” عندي 91 الف صديق ومتابع على حسابي مساهمة درهم للواحد لتلك الاسرة المكلومة التي اقتطع رأسها يعني جمع 9 ملايين سنتيم. اتمنى ان يتكلف اي شخص او مؤسسة بدعم تلك الاسرة المكلومة وانا من متطوعين “

وفيما يعني ان المحلل السياسي اخد على عاتقه مبادرة تقديم المساعدة اضاف الشرقاوي ” بعد دقائق على طرح الفكرة توصلت بالمئات من الاصدقاء عبروا عن رغبتهم في تقديم المساعدة المالية لطفلة الضحية التي قطع رأسها بإفران سنحاول التوصل بمعطياتها وفتح حساب بنكي لها لتقديم تبرعاتكم ومساعدتها على العيش بكرامة بدون والدتها. البلاد مازال فيها الخير

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