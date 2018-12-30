الكاتب العام لوزارة الفلاحة يشرف على تنصيب المدير الجهوي بسوس ماسة

احمد وزروتي: هبة بريس

أشرف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري مساء أول أمس الجمعة 28دجنبر بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة بأكادير، على تنصيب نور الدين كسى مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.

وقد عرف اللقاء حضور رؤساء المصالح التابعة للمكتب وكذا رؤساء القطاعات الشبه مستقلة عن المندوبية والتابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.

وسبق للمدير الجديد و الحاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة القروية سنة 1991، أن أشرف على مشروع تحلية مياه البحر لسقي منطقة شتوكة، كما أشرف أيضا على إنجاز و تدبير مشروع إنقاد منطقة الكردان المنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هذا، وقد أشاد الكاتب العام للوزارة بالجدية التي يعرف بها المدير الجديد، كما تم التنويه بعمل المدير السابق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0