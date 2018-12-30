طقس بارد في معظم مدن المملكة اليوم الاحد

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الأجواء باردة نوعا ما بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا وبداخل البلاد.

وخلال الصباح سيكون الطقس غائما جزئيا فوق غرب الواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات مطرية ضعيفة محليا، لاسيما عند الصباح.

كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وأيضا فوق سواحله.

عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة بباقي أنحاء المملكة.

أما بالنسبة للرياح، فستهب قوية، وشرقية بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من الشمال الشرقي بالجنوب، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان في كل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائج ما بين طنجة والعرائش.

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