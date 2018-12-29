توقيف منفذ جريمة القتل والذبح في حق فتاة بإقليم افران

ع محياوي- هبة بريس

أكدت مصادر خاصة لهبة بريس، أن مصالح الدرك الملكي ، أجرت أبحاثا وتحريات دقيقة، منذ دبح الفتاة التي وجدت جثة هامدة ضواحي اقليم افران ، حيث تمكنت من إيقاف الجاني راعي الغنم مساء اليوم السبت، وتحديدا بمنطقة ” تونفيت “.

وخلف خبر إلقاء القبض على المجرم، ارتياحا لدى عموم المواطنين بإقليم إفران ، كما نوهوا بتظافر مجهودات السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي مكنت من فك خيوط هذه الجريمة والقاء القبض على مرتكبها.

هذا وقد تم تقديم الجاني للإستماع إليه في محضر قانوني بالمنسوب إليه بتعليمات من النيابة العامة المختصة. قبل تقديمه للعدالة من أجل محاكمته بالمنسوب إليه.