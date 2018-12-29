طفلة ولدت بثلاث أياد تتحول إلى إله يُعبد في الهند (صورة)

هبة بريس – وكالات

لن يكون الثاني من نونبر 2018 يوماً عادياً في حياة طفلة رأت النور في الهند. فقد استحوذت ولادة هذه الطفلة حديثة الولادة على كامل اهتمام منطقة بيلاسبور بولاية تشاتيسجار وسط الهند، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تحولت هذه الطفلة إلى إله يعبده سكان هذه المنطقة الهندية، لآنها ولدت بثلاث أياد، إذ تتوفر على يد صغيرة إضافية في الجانب الأيمن من صدرها، والطفلة الصغيرة تتمتع بصحة جيدة.

وأشار موقع صحيفة “ديلي ميل” أن راديكا ساهو أم الطفلة الصغيرة، أخذتها إلى المركز المحلي الصحي من أجل إجراء فحوصات لها. وأضاف الموقع البريطاني أن يد الطفلة الصغيرة الإضافية لا تسبب لها أي أذى.

وأكد موقع “tw.news” أن الطفلة الصغيرة يتم الآن تقديسها كإله، حيث يُنظر إليها كتجسيد لإله هندوسي. وأردف أن سكان منطقة بيلاسبور يزورون الطفلة يومياً من أجل الحصول على البركة منها، فيما أكد موقع “newsbeast” أن عائلة الطفلة الصغيرة لا تريد القيام بعملية جراحية لها من أجل إزالة يديها الثالثة لأن الطفلة أصبحت تتمتع بالقداسة في نظر ساكنة هذه المنطقة الهندية.

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