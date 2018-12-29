أكادير : مأساة …ثلاث قتلى في حادث انقلاب سيارة خفيفة

ع.اللطيف بركة : هبة بريس

لقي ثلاث أشخاص أغلبهم شباب مصرعهم عشية اليوم السبت 29 دجنبر الجاري، في حادثة سير مفجعة بأحد منعرجات قلعة أكادير ” أوفلا”.

وقالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن شخصين لفظا انفاسهم مباشرة بعد إنقلاب سيارتهم الخفيفة، فيما ضحية ثالت توفي أثناء محاولة إسعافه بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

وكان الضحايا الثلاثة في رحلة عودتهم من حصن أكادير اوفلا أ في اتجاه المدينة قبل أن تنقلبت سيارتهم بشكل مفاجئ بسبب صعوبة السياقة في المنعرج الأخير ، ليفقد السائق السيطرة على المقود لتتدحرج السيارة الى أسفل الطريق ، وأضافت مصادر ، أن سياحا أجانب هرعوا لمكان الحادث حيث قاموا بتقديم إسعافات الأولية للمصابين قبل أن تحل عناصر الوقاية المدنية لنقل أحدهم على وجه السرعة لمستعجلات الحسن الثاني بأكادير، قبل ان يلفظ أنفاسه الاخيرة، ليتم ايداع الضحايا إلى مستودع الأموات بأكادير.

وفور وقوع الحادث هرعت السلطات المحلية والأمنية لمكان الحادث ، حيث فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث المأساوي .

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